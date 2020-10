Mand sigtet for voldtægt af bekendt i Aarhus

Anklagemyndigheden vil kræve 55-årig varetægtsfængslet for en voldtægt begået i Aarhus torsdag.

En 55-årig mand er anholdt for voldtægt af en 54-årig kvinde, oplyser Østjyllands Politi. Voldtægten fandt angiveligt sted torsdag på en adresse i Aarhus.

Fredag klokken 13 vil manden blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus med krav om varetægtsfængsling.

Af hensyn til den videre efterforskning og for at beskytte kvinden ønsker politiet ikke at bidrage med yderligere oplysninger. Anklagemyndigheden vil af samme grund anmode retten om at holde retsmødet for lukkede døre.

Hos Østjyllands Politi oplyser kommunikationsrådgiver Janni Lundager, at der er rejst sigtelse for den del af voldtægtsbestemmelsen, der retter sig mod den, som "tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold".

Janni Lundager oplyser desuden, at de to havde et forudgående bekendtskab.

/ritzau/