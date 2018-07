Mand stikker kvinde med kniv på parkeringsplads i Hvidovre

En mand er anholdt for at have stukket en kvinde med en kniv i Hvidovre. Kvindens tilstand er stabil.

En kvinde er mandag aften blevet stukket ned på en parkeringsplads på Gørtlerporten i Hvidovre.

Det fortæller vagtchef ved København Vestegns Politi Lars Jørgensen.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 21.27.

- Det er gået ud over en kvinde. Hendes alder holder vi lige for os selv indtil videre, men jeg kan sige, at hendes tilstand er stabil, siger vagtchefen og tilføjer, at kvinden er bragt til Rigshospitalets Traumecenter.

Politiet ønsker ikke at oplyse, hvor på kroppen kvinden er blevet stukket eller hvor mange gange.

En mand er anholdt i sagen. Også oplysninger om ham holder politiet tæt til kroppen.

- Alderen på ham vil vi også gerne holde for os selv indtil videre. Men der var vidner til stede, og vi er ikke i tvivl om, at han er gerningsmanden, siger Lars Jørgensen.

Ifølge politiet kender den forurettede kvinde og den anholdte mand hinanden. Vagtchefen ønsker dog ikke at oplyse, hvilken relation de to har til hinanden.

- Der bliver stadig arbejdet på stedet, og vi kan fortælle mere i morgen tidlig (tirsdag, red.), siger Lars Jørgensen.

Den anholdte vil enten blive sigtet for grov vold eller drabsforsøg.

/ritzau/