Mand stukket i brystet under karneval i Aalborg

En ung mand er blevet anholdt, efter at en yngre mand er blevet stukket med en genstand under karnevalet.

En yngre mand er lørdag blevet stukket med en genstand af en anden ung mand under årets karneval i Aalborg.

Det oplyser vicepolitiinspektør Poul Severinsen.

Politiet modtog anmeldelsen om overfaldet klokken 16.43. Det skete uden for indgangen til Kildeparken i Aalborg.

Manden, der er blevet stukket, er bragt til hospitalet. Han er blevet stukket i brystet og i højre side af ansigtet og er uden for livsfare, meddeler politiet.

Politiet ved endnu ikke, om manden er blevet stukket med en kniv, eller om der er tale om en anden spids genstand.

Den unge mand, som menes at stå bag knivstikkeriet, er blevet anholdt, oplyser politiet.

De to kendte ikke hinanden, fortæller Poul Severinsen, der yderligere fortæller, at politiet har en formodning om et motiv.

- Vi har en indikation af det, men det er ikke noget, som vi vil ud med lige nu, siger han.

/ritzau/