Mand stukket i låret og ballen under slagsmål

En 22-årig mand er uden for livsfare, efter at han blev stukket to gange med kniv i Høje-Taastrup.

En 22-årig mand er søndag aften blevet stukket to gange med kniv under et slagsmål i Høje-Taastrup.

Han er uden for livsfare, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Politiet fik klokken 19.29 en anmeldelse om en større gruppe personer og uro i området omkring Gadehavegårdsvej.

- Da vi når frem, finder vi den 22-årige, som er stukket i ballen og i låret med en kniv. Han er bragt til sygehuset, men er uden for livsfare, siger politiets vagtchef Henrik Andreasen.

- Vi prøver nu at rede trådene ud og finde ud af, hvad der er sket derude.

Ved 21.30-tiden er ingen blevet anholdt i forbindelse med episoden.

/ritzau/