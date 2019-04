Mand stukket ned under slagsmål på Halmtorvet i København

En mand i midten af 20'erne er uden for livsfare, efter at han lørdag morgen blev stukket ned.

Det oplyser Københavns Politi, der fik anmeldelsen klokken 07.25.

- Det er et slagsmål mellem to mænd i misbrugsmiljøet, der ender med, at den ene bliver stukket ned, siger den centrale efterforskningsleder Søren Lauritsen.

Politiet ved først på formiddagen ikke, hvad manden blev stukket med.

- Det er muligvis en skruetrækker eller en saks. Han bliver ramt i den ene lunge, men er uden for livsfare, siger Søren Lauritsen.

En cirka 30-årig mand er blevet anholdt i sagen. Han sigtes for grov vold.

/ritzau/