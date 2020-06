Mand stukket ned under slagsmål i Sønderborg

En mand er sigtet for drabsforsøg, efter at et slagsmål endte i knivstikkeri. Offeret er uden for livsfare.

Et slagsmål i Alsgade i Sønderborg udviklede sig natten til lørdag dramatisk, da en 20-årig mand blev stukket ned med en kniv.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, der fik anmeldelsen klokken 03.02.

Offeret blev stukket på kroppen.

- Men vi har fået at vide, at hans tilstand er stabil, siger vagtchef Ivan Gohr Jensen.

Politiet behandler sagen som et drabsforsøg.

Den formodede gerningsmand, der er 48 år, bliver lørdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør. Her vil anklageren bede dommeren lukke dørene for offentligheden.

/ritzau/