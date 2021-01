Mand tilstår drabsforsøg mod Paludan ved demonstration

En 53-årig mand erkender, at han den 5. juni forsøgte at slå partistifteren Rasmus Paludan ihjel.

- Hold din kæft! Du er et svin, råbte en 53-årig mand til Rasmus Paludan, inden manden brød igennem politiets afspærringer og løb mod Stram Kurs-stifteren med en kniv for at dræbe Paludan den 5. juni sidste år.

Det viser en video af hændelsen, der bliver vist ved Retten i Aarhus i en sag, hvor to mænd er tiltalt for at have forsøgt at dræbe den omstridte partileder.

Den 53-årige mand, der førte kniven, erkender sig skyldig i at have forsøgt at slå Rasmus Paludan ihjel.

Anderledes står det til for en 41-årig mand, der også er tiltalt for at have medvirket til drabet. Han nægter sig skyldig i alle forhold.

Drabsforsøget fandt sted grundlovsdag sidste år til en Stram Kurs-demonstration ved Digterparken nær Gellerupparken lidt uden for Aarhus.

På videoen kan man se den 53-årige tiltalte møde op til demonstrationen iført et hvidt jakkesæt og en rød skjorte.

Efter en hård ordveksling mellem den tiltalte og Rasmus Paludan stormede den tiltalte gennem politiets afspærring med en kniv og løb hen mod partilederen.

Han blev imidlertid bremset af politiet, der omringede ham og fik ham på skudhold.

- Skyd! Skyd! Skyd!, råbte den 53-årige tiltalte til politiet.

Den opsigtsvækkende situation fik tilskuere til at opfordre politiet til ikke at skyde. De råbte, at manden var syg, og at han ikke ville gøre noget.

En betjent affyrede kort efter et varslingsskud, der dog ikke fik den ønskede effekt.

Det næste skud ramte den tiltalte i låret, og politiet fik hurtigt efter overmandet ham og frataget ham kniven.

Ifølge politiet har den 53-årige ikke handlet på egen hånd.

Politiet mener, at det er er den anden tiltalte, der har givet den 53-årige kniven og vist ham et billede af Rasmus Paludan.

Ifølge anklageskriftet tilskyndede han den 53-årige til at dræbe partilederen.

Sagen forventes afsluttet den 9. februar.

/ritzau/