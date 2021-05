Mand tjente over en million på kokainhandel

To mænd tilstår deres rolle i omfattende narkohandel. De er blevet dømt ved Retten i Glostrup onsdag.

To mænd er ved Retten i Glostrup dømt for omfattende narkohandel i Hvidovre.

30-årige Jamil Ibrahim Machaal er idømt otte års fængsel for handel med kokain. Han har udbedt sig betænkningstid, så han vil overveje, om han skal anke dommen.

Den 29-årige mand, Kim José Hedegaard, er dømt for at have hjulpet ham og har fået fem et halvt års fængsel. Han modtager dommen.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Jamil Ibrahim Machaal er dømt for at have tjent over en million kroner på narkohandlen.

Retten valgte derfor at konfiskere et tilsvarende beløb, da dommen faldt i dag.

Da en ejendom, som han havde råderet over i Hvidovre, blev ransaget i oktober sidste år, fandt politiet omkring et kilo kokain.

Anklager Michelle Lindegaard er tilfreds med dommen.

- Den afspejler, at der er tale om omfattende narkohandel, siger hun til Ritzau.

/ritzau/