Mand uden negativ coronatest slog og spyttede på buschauffør

Efter at have slået og spyttet på en buschauffør i Rønne tirsdag eftermiddag, blev 23-årig sigtet for at vold.

En 23-årig mand skulle tirsdag eftermiddag have slået en buschauffør i ansigtet med en knytnæve og have spyttet på ham, da manden blev nægtet adgang i bussen fra Rønne via Ystad til København. Det oplyser Bornholms Politi.

Årsagen til afvisningen var, at manden ikke kunne fremvise en negativ coronatest.

Manden blev så vred over at blive afvist, at han kvitterede med en knytnæve og en spytklat. Derefter flygtede han fra stedet.

Kort efter fandt politiet manden, anholdt ham og tog ham med på politigården i Rønne, hvor han blev sigtet for vold, skriver Bornholms Politi i sin døgnrapport.

- Det er første gang, at vi har en sag som denne. Det er kun personer, som skal med bus, der skal vise en negativ coronatest i Rønne. Andre skal først fremvise deres test når de kommer til Sverige, siger vagtchef ved Bornholms Politi Jan Hansen til Ritzau.

De svenske indrejse regler kræver, at man kan fremvise en negativ coronatest, også selv om man kun skal krydse gennem Sverige på rejsen mellem København og Rønne.

Tidligt onsdag morgen blev manden løsladt, da anklagemyndigheden besluttede ikke at fremstille manden i grundlovsforhør, oplyser vagtchef Jan Hansen.

/ritzau/