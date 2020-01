Mand vil frifindes for voldtægt i borgmesterseng

I byretten blev en 31-årig mand dømt for voldtægt. Han har anket, og sagen i landsretten er begyndt torsdag.

Det resulterede i en dom på et års fængsel, da Københavns Byret i september sidste år afgjorde en sag mod en nu 31-årig mand, der var tiltalt for at have voldtaget en kvinde.

Voldtægten blev begået i teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens (EL) seng.

Manden vil dog frifindes, og torsdag har Østre Landsret taget hul på ankesagen.

Her konfronterer anklager Emil Folker den 31-årige mand, der er medlem af Enhedslisten, med partiets arbejde for en samtykkebaseret lov for voldtægt.

- Der er ingen tvivl om, at hvis jeg skal opstille idealer for mig selv, ville jeg gerne stille højere krav end det.

- Allerhelst mundtligt samtykke, siger han.

Men han afviser, at der er tale om voldtægt og mener, at der var et passivt samtykke fra kvinden.

I løbet af en forårslørdag sidste år havde den tiltalte, borgmesteren og en gruppe andre været til fodboldkamp, inden en fest blev indledt i borgmesterens hjem.

De tog herefter videre på en bar, og fire af dem endte senere hjemme i borgmesterens seng.

Her lå de alle fire og talte, inden de faldt i søvn. Efter kort tid vågnede manden og havde lyst til sex. I løbet af aftenen havde han haft flere samtaler med kvinden, og de havde også kysset.

Derfor var han overbevist om, at hun også havde lyst til ham, forklarede han i byretten. Det gentager han i landsretten.

- Jeg har et indtryk af, at vi har haft en tæt relation i løbet af aftenen, siger han.

I byrettens dom blev der lagt vægt på, at kvinden var ude af stand til at gøre modstand, men den 31-årige var sikker på, at hun var vågen. Han tænker, at hun havde flere muligheder for at sige fra.

- Jeg tænker, at hun kunne have skubbet min hånd væk eller drejet sig væk eller vækket en anden og sagt, at han skulle stoppe med det her. Der var mange muligheder, selv om vi ikke havde en samtale, siger han i landsretten.

Anklageren vil dog vide, om han ikke overvejede, at kvinden kunne være i chok og derfor frøs i situationen.

- Hvis jeg overhovedet var begyndt at tænke tanker om, at det var en overgrebssituation, var det overhovedet ikke foregået, siger han.

I sengen tog manden også på borgmesteren. Det mener han selv, var en fejl, og han forklarer, at han stoppede, da han opdagede, at han tog på hende.

Det forhold blev han også dømt for i byretten. Retten fandt dog ikke, at han rørte borgmesteren på brysterne, men at han havde taget fat om hendes hofter.

Ankesagen ventes afsluttet fredag.

/ritzau/