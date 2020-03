Mand ville ind i tog trods lukkede døre og blev dræbt

Havarikommissionen har afsluttet undersøgelsen af en dødsulykke på Sindal Station tilbage i februar.

Dørene var blevet lukket, da en 61-årig mand tilbage i februar forsøgte at stige ind i et tog på Sindal Station. Det endte i en ulykke, hvor manden mistede livet.

Ulykken skete 8. februar om eftermiddagen og er efterfølgende blevet undersøgt af Havarikommissionen, som nu er kommet med sin rapport om sagen.

Af rapporten fremgår det, at den 61-årige mand var steget på toget i Hjørring. Her havde han spurgt lokomotivføreren, om toget kørte til Frederikshavn. Det gjorde det.

I Sindal steg manden og en anden passager af toget. Manden, som havde sin hund med, ville imidlertid om bord på toget igen. Han forsøgte - efter at dørene var blevet lukket - at komme ind.

Manden var ifølge Havarikommissionen efter alt at dømme usikker på benene, og han virkede påvirket af rusmidler. Den vurdering har man foretaget på baggrund af overvågningsvideo, fremgår det af rapporten.

I forsøget på at komme ind i toget mistede manden balancen og faldt ned mellem perron og tog. Nordjyllands Politi har tidligere oplyst, at han fik kørt sit ene ben af.

Lokomotivføreren opdagede ikke, hvad der var sket. Han fortsatte kørslen, og toget standsede først i Kvissel. Her blev 25 passagerer sat af og befordret videre i hyrevogne.

Havarikommissionen har vurderet, at der på baggrund af ulykken ikke er grundlag for at foretage yderligere undersøgelser. Dette vil ikke kunne føre til anbefalinger, som vil kunne forhindre lignende i fremtiden.

