Mand voldtog 15-årig og truede hendes familie

Landsret har idømt en 28-årig mand forvaring for voldtægter og grove trusler mod offeret og hendes familie.

En 28-årig mand er ifølge Grønlands Landsret så farlig for sine omgivelser, at han er blevet idømt forvaring på ubestemt tid.

Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Dermed nåede landsretten frem til samme resultat, som Sermersooq Kredsret gjorde i februar.

Manden blev fundet skyldig i 20 forhold, herunder flere voldtægter af og voldtægtsforsøg mod en 15-årig pige. Hun blev også udsat for både vold og trusler af manden.

- Landsretten lagde vægt på, at den tiltalte løbende havde udsat pigen for så mange trusler og så hyppig vold, at der var en underliggende trussel om vold, hvis hun ikke gik med til samleje, skriver Grønlands Politi i pressemeddelelsen.

Også pigens familie og flere andre personer blev udsat for trusler både direkte og over telefonen. Han truede dem på livet, truede dem med tæsk og med at dele intime personlige oplysninger, hvis de ikke gjorde, hvad han bad om.

Truslerne fortsatte, mens han var tilbageholdt i en anstalt.

Foruden voldtægterne af den 15-årige pige blev han dømt for at have haft samleje med en 13-årig pige og for flere tilfælde af vold mod privatpersoner og personer i offentlig tjeneste.

- Sagen har haft omfattende konsekvenser for mange mennesker, blandt andet børn, som har været udsat for alverdens ubehageligheder fra den nu dømte mand, udtaler anklagerfuldmægtig Emil Maegaard-Hoffmann.

- Derfor er jeg på deres vegne utrolig glad for, at der nu er sat et endeligt punktum i sagen.

Forvaring er en tidsubestemt sanktion, der kan komme på tale, når en person skønnes særligt farlig.

Forvaring afsones i et fængsel, men er man dømt til forvaring, kommer man først ud, når en domstol vurderer, at man ikke længere er til fare for samfundet. I princippet kan man sidde inde på livstid.

/ritzau/