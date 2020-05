Mand voldtog sin kæreste under trusler om at dræbe datteren

En 43-årig mand er idømt fem års fængsel for grov vold og voldtægt. Han ankede på stedet dommen.

En ellers hyggelig juleaften i 2018 endte i et mareridt for en kvinde, da hendes kæreste overfaldt hende med slag og spark og snittede hende flere steder på kroppen med en kniv.

Knap otte måneder senere udsatte den nu 43-årigej Mikael Andersen hende igen for grov vold og voldtog hende flere gange gennem seks timer.

Tirsdag har et enigt nævningeting ved Retten i Holbæk idømt manden fem års fængsel for vold, voldtægt, ulovlig tvang og trusler.

Det oplyser retten på sin hjemmeside.

Episoden juleaften blev udløst af Mikael Andersens jalousi, da hans kæreste sendte en sms og ønskede god jul til en barndomsven, har sn.dk, som har dækket retssagen, tidligere skrevet.

Parret gik fra hinanden, men i løbet af sommeren fandt de sammen igen og flyttede ind i et rækkehus i Grevinge.

Her gik det helt galt om aftenen den 9. august.

Igen gik manden amok og tog kvælertag på sin kæreste, så den stol, hun sad på, væltede bagover, fremgår det af anklageskriftet.

Han satte sig ovenpå hende og tog igen kvælertag, så hun kortvarigt mistede bevidstheden. Derefter trak han hende i håret ind i huset og gennembankede hende.

Det lykkedes hende at stikke af, men Mikael Andersen truede med, at han ville skære halsen over på hendes treårige datter, hvis hun ikke vendte tilbage.

Derefter voldtog han hende flere gange fra midnat til klokken seks om morgenen.

Kvinden havde efterfølgende adskillige blå mærker, hævelser i ansigtet og punktformede blødninger i begge øjne. Punktformede blødninger i øjnene er tegn på, at man har været i livsfare i forbindelse med kvælning.

Foruden dommen på fem års fængsel blev manden dømt til at betale en godtgørelse for tort til kvinden på 120.000 kroner.

Mikael Andersen har under sagen nægtet sig skyldig, og han ankede på stedet dommen til Østre Landsret.

/ritzau/