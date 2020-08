Mandlig soldat anklaget for voldtægt af kvindelig kollega

Dansk soldat nægter sig skyldig i anklage om voldtægt af kvindelig kollega på militærbase i Afghanistan.

På en militærbase i Afghanistan blev en kvindelig dansk soldat efter anklagemyndighedens opfattelse sidste år voldtaget af en mandlig kollega. Manden nægter sig skyldig.

Det fremgår af et anklageskrift, som er udarbejdet af Forsvarsministeriets Auditørkorps. Auditørkorpset behandler straffesager, hvor militært personel er involveret.

Anklageskriftet er kortfattet. Det fremgår alene, at voldtægten skulle være sket på en terrasse på basen.

Her skulle den mandlige soldat have grebet sin kvindelige kollega ved halsen, den ene arm og ved lysken og trukket bukserne af hende. Ifølge anklageskriftet var der tale om "vold og en i situationen liggende trussel om vold".

Forsvarets Auditørkorps bekræfter over for Ritzau, at den forurettede kvinde er dansk soldat.

Jakob Buch-Jepsen er forsvarsadvokat for den tiltalte soldat. Han vil bede retten om frifindelse.

- Min klient nægter sig skyldig og ser frem til komme med sin forklaring i retten, siger Jakob Buch-Jepsen.

Den tiltalte er beskyttet af et navneforbud. Af den grund er det ikke tilladt at bringe oplysninger, som afslører identiteten på ham.

I sædelighedssager - for eksempel i voldtægtssager - er den forurettede altid omfattet af et automatisk navneforbud.

Af den grund kan det være strafbart at bringe yderligere oplysninger om sagen, da det kan føre til en overtrædelse af navneforbuddet.

Sagen bliver behandlet af Retten i Glostrup 14. august.

