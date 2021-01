Måske slipper de med mildere paragraffer

De tre mænd er sigtet efter straffelovens paragraf 113. Den siger følgende:

* Den, som antaster Folketingets sikkerhed eller frihed eller i øvrigt foretager nogen handling, der sigter til ved magtanvendelse eller trussel derom at aftvinge Folketinget nogen beslutning eller hindre det i frit at udøve sin virksomhed, straffes med fængsel indtil 16 år eller under særligt skærpende omstændigheder på livstid.

* Dommeren har dog ikke varetægtsfængslet mændene på baggrund af paragraf 113, men i stedet de noget mildere paragraffer i straffeloven – 115 og 266.

* Paragraf 115 omhandler trusler mod kongen, dronningen, regeringen og tronfølgerne, mens paragraf 266 omhandler trusler i al almindelighed.

* Selv om de tre mænd ikke er blevet varetægtsfængslet for brud på paragraf 113, kan de stadig godt være sigtet.

Kilder: Københavns Politi, TV2 og Ritzau

/ritzau/