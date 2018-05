MDMA-pusher frifindes for uagtsomt manddrab på 15-årig

En 17-årig dreng kunne ikke forudsige, at en dosis MDMA ville dræbe en 15-årig køber. Han frifindes derfor.

En 17-årig pusher idømmes fire måneders fængsel for at have solgt en dosis af stoffet MDMA, som tidligere i år kostede en 15-årig dreng livet.

Retten i Næstved mener dog ikke, at der var tale om uagtsomt manddrab. Derfor frifindes den tiltalte for den del af anklagen.

Den 15-årige Adam Buk mistede livet i februar, efter at han i 13 dage havde kæmpet med de skader, som indtagelsen af en meget stærk udgave af MDMA havde medført.

Den 15-årige tog stoffet sammen med en ven, som også blev indlagt på sygehuset. Han blev dog udskrevet dagen efter.

Vennen forklarede i tirsdagens retsmøde, at de to venner var på udkig efter hash, men da de ikke kunne skaffe det, blev de af en bekendt foreslået at købe MDMA i stedet. De to venner købte omkring et gram for 400 kroner.

- Han sagde, at han har piller, og vi var så dumme at sige ja, sagde den afdødes ven i retten.

Anklageren i sagen krævede den tiltalte idømt et år og tre måneders fængsel, men retten mener altså ikke, at den 17-årige kunne forudsige, at salget ville medføre Adam Buks død.

Mens den unge pusher frifindes for uagtsomt manddrab, kendes han skyldig i at have forvoldt fare for andres liv eller førlighed.

Ud over Adam Buk og hans kammerat fik også en 15-årig pige fingre i den ekstremt stærke udgave af MDMA.

- Han ved, at det er farligt, og han ved, at det er stærkt, så derfor har han udvist grov uagtsomhed, siger retsformanden under domsafsigelsen.

På grund af den tiltaltes unge alder har han siddet varetægtsfængslet i surrogat på en institution under de sociale myndigheder.

Den 17-årige, der valgte at modtage dommen, har i forvejen afsonet så længe, at han løslades efter tirsdagens dom.

Anklagemyndigheden har 14 dage til at afgøre, om man vil anke dommen til Østre Landsret.

/ritzau/