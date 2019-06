Medie: 21-årig er anholdt i forbindelse med dobbeltdrab

Dommer i Glostrup bestemmer, at sigtelse skal holdes hemmelig. Forsvarer beder om åbenhed.

En 21-årig mand er blevet anholdt i forbindelse med en mørkelagt politiaktion i Bispehaven i Aarhus fredag aften og dobbeltdrabet i Herlev ved København forleden, skriver Ekstra Bladet.

I et grundlovsforhør i Retten i Glostrup lørdag eftermiddag har en dommer imidlertid besluttet, at offentligheden ikke skal have information om den præcise sigtelse mod den anholdte.

Retsmødet holdes bag såkaldt dobbeltlukkede døre.

Tidligere lørdag har en anklager, Jannik Rasmussen fra Københavns Vestegns Politi, over for Ritzau afvist at oplyse, hvad grundlovsforhøret drejer sig om.

I retten har en forsvarer ifølge Ekstra Bladet sagt, at det "indlysende for alle og enhver", hvad sagen drejer sig om. Sigtelsen er ifølge ham alvorlig.

Kampklædte betjente var til stede i retten, og den anholdtes hænder var fikseret, indtil han blev anbragt ved siden af forsvareren.

Forbrydelsen skete i Sennepshaven i Herlev, hvor maskerede mænd med pistoler og automatrifler affyrede mindst ti skud mod de to ofre.

De dræbte er henholdsvis 21 og 23 år. Den svenske avis Expressen har rapporteret, at den ældste skulle være medlem af banden Shottaz fra Rinkeby ved Stockholm, mens den anden skulle stamme fra Tensta, som ligeledes ligger ved den svenske hovedstad.

Likvideringen blev set af flere vidner, og episoden blev desuden filmet. Efterforskere har analyseret videoen.

Desuden har politiet muligvis fundet spor i den bil, som gerningsmændene stak af i. Den sølvgrå Audi S4 blev fundet i Nærum, hvor den var blevet forsøgt brændt af.

Dansk politi arbejder tæt sammen med svenske kolleger om efterforskningen, som politiinspektør Flemming Madsen fra Københavns Vestegns Politi forleden betegnede som meget omfattende.

/ritzau/