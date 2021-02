Medier: Fire mænd med LTF-baggrund er anholdt i Montenegro

Mænd med tilknytning til den forbudte LTF-bande er anholdt i Montenegro. Der er fundet våben og sprængstoffer.

Tre mænd med dansk statsborgerskab samt en mand med bopæl i Danmark er blevet anholdt i byen Budva i Montenegro. De fire personer mistænkes for at have haft planer om at udføre "alvorlig kriminalitet".

Det skriver den montenegrinske avis Vijesti.

De fire mænd er henholdsvis 24, 28, 36 og 37 år.

Ifølge en anden avis, Pobjeda, har Interpol oplyst, at de fire har tilknytning til banden Loyal to Familia, som der siden efteråret 2018 har været nedlagt forbud mod i Danmark.

Det lokale politi slog ifølge Vijesti til, efter at efterforskere i adskillige dage havde overvåget fire lejligheder i byen, som de fire mænd havde lejet.

Anholdelserne er ifølge avisen et resultat af et samarbejde mellem politiet i Montenegro og Danmark samt Interpol, der er et internationalt samarbejde mellem kriminalpoliti i omkring 190 lande.

Under foreløbige ransagninger er der ifølge avisen indtil videre fundet "adskillige kommunikationsmidler, en pistol og ammunition, narkotika og en drone".

Politiet har i forbindelse med sagen også konfiskeret en bil, hvor der er fundet 200 gram sprængstoffer, skriver Pobjeda.

Alt sammen sættes i forbindelse med de fire mistænkte personer.

Budva ligger ud til Adriaterhavet og er et kendt turistområde i Montenegro.

Vagtchefen hos Københavns Politi samt den centrale efterforskningsleder oplyser til Ritzau natten til lørdag, at politiet ikke har nogen kommentar til sagen.

/ritzau/