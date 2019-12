Medier: Terrormistænkt kender personer udrejst til IS i Syrien

En af seks varetægtsfængslede i dansk terrorsag har forbindelse til personer, som har tilsluttet sig IS.

En af de unge mænd, som denne uge blev varetægtsfængslet for - ifølge politiet - at have planlagt et eller flere terrorangreb, har tætte relationer til en række personer, som er rejst fra Danmark for at deltage i krigen i Syrien.

Det fremgår ifølge Berlingske af retsdokumenter.

Dokumenterne afslører i øvrigt, at han har forbindelse til flere fremtrædende personer i det islamistiske miljø i København.

I den unge mands omgangskreds er der flere hjemvendte fra krigen i Syrien, som i Danmark er blevet dømt for at tilslutte sig den militante bevægelse Islamisk Stat, viser dokumenterne.

Andre af mandens relationer er udrejste fra Danmark, som er blevet dræbt i Syrien, skriver Berlingske.

En af sidstnævnte er omtalt i en længere propagandavideo udgivet af Islamisk Stat.

Her hylder bevægelsen ham for at have forladt sit "nemme liv" i Danmark og i stedet være rejst til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat på slagmarken, hvor han angiveligt er blevet dræbt.

Den unge mand er ligesom de andre sigtede i sagen beskyttet af navneforbud.

Karakteren af de beskrevne relationer er endnu ikke bekræftet.

TV2 erfarer dog, at en bror til en af de sigtede for flere år siden rejste ud af Danmark for at tilslutte sig Islamisk Stat.

Broren blev ifølge TV2's oplysninger dræbt i Syrien. Inden sin død optrådte han i propagandavideoer, der blandt andet viser ham kæmpe for Islamisk Stat.

I alt 22 personer blev anholdt under en stor politiaktion onsdag. Her slog syv politikredse og PET til på 20 adresser i hele landet i en sag om planlægning af islamistisk motiveret terrorisme.

Siden er seks personer blevet varetægtsfængslet - blandt andet for at have skaffet "remedier" til fremstilling af sprængstoffer og forsøg på at anskaffe sig skydevåben.

