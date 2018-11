Medlem af Esbjerg-bande er bandlyst i fire år

22-årig fra bande har overtrådt våbenloven og handlet med hash for 672.000 kroner, fastslår retten.

En ung mand har mandag fået forbud mod at opholde sig i Esbjerg by i fire år, fordi han har overtrådt våbenloven og har handlet med hash.

Det er første gang, at Retten i Esbjerg har taget den særlige sanktion i brug, oplyser politiet om mandagens dom, som også indebærer, at manden idømmes fængsel i to år.

Den 22-årige er med i den ene af byens to stridende grupperinger Kvaglund-gruppen oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Opholdsforbuddet gælder fra det tidspunkt, hvor han løslades fra afsoning.

Under sagen har anklagemyndigheden bedt om, at opholdsforbuddet skulle gælde hele Esbjerg Kommune - men retten har altså nøjedes med selve byen.

/ritzau/