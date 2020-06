Medlemmer af ASMLA sigtes for at finansiere terror

Medlemmer af iransk separatistbevægelse er nu også sigtet for at finansiere terror og spionere mod militær.

Tre ledende medlemmer af den iranske seperatistbevægelse ASMLA, der i forvejen er sigtet for at billige terror og spionage, er nu også sigtet for at finansiere terror og for at spionere mod militære anliggender.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz kæmper for løsrivelse af et område fra Iran.

De tre medlemmer er tidligere blevet sigtet for at billige terror og for spionage på vegne af en saudiarabisk efterretningstjeneste.

Men nu har Midt- og Vestjællands Politis og PETs efterforskning ført til, at de tre ledende medlemmer også sigtes for at have finansieret og fremmet terror i Iran - blandt andet i samarbejde med en saudiarabisk efterretningstjeneste.

Det skal være sket i perioden fra 2012 til 2018.

De nye sigtelser drejer sig blandt andet om straffelovens paragraf 108 stk. 2, der handler om spionage mod militære anliggender på dansk grund.

For øjeblikket behandler Retten i Roskilde en sag mod en norsk statsborger med iransk baggrund, der er tiltalt for at have hjulpet en iransk efterretningstjeneste med at planlægge drab i Danmark på en af de tre mænd.

Han blev anholdt efter en omfattende aktion, hvor politiet stort set afspærrede Sjælland fra omverdenen, da man frygtede, at et attentat mod det ledende ASMLA-medlem var under opsejling i Ringsted.

- Siden februar har vi i samarbejde med PET gennemført en omfattende efterforskning i sagen. Der er udført et stort og grundigt arbejde, og det er baggrunden for, at vi nu rejser nye sigtelser mod de tre ledende ASMLA-medlemmer, udtaler fungerende politidirektør Lene Sørensen fra Midt- og Vestsjællands Politi i pressemeddelelsen.

- Det siger sig selv, at der med de nye sigtelser samlet set er tale om en meget alvorlig sag, og vi forventer, at der bliver tale om en længerevarende efterforskning, hvor flere forskellige spor skal forfølges yderligere.

Finn Borch Andersen, der er chef for PET, kalder det "helt uacceptabelt", at fremmede lande og deres efterretningstjenester tager deres indbyrdes konflikter til Danmark.

- Med de straffesager, der verserer nu, viser vi, at det har konsekvenser at udføre den slags handlinger i Danmark.

Torsdag vil anklagemyndigheden på et retsmøde bede om, at fængslingsgrundlaget mod de tre mænd udvides til også at omfatte de nye sigtelser.

/ritzau/