To meldes uden for livsfare efter flystyrt på Bornholm

Flyvning fra Roskilde til Rønne endte fredag eftermiddag galt, da et privatfly styrtede ned i et skovstykke.

To personer, der var involveret i et flystyrt på Bornholm, er meldt uden for livsfare. Det oplyser Bornholms Politi.

De to personer var begge om bord på et mindre privatfly, som fredag styrtede ned i et skovstykke.

Flyet var lettet fra Københavns Lufthavn i Roskilde med kurs mod Bornholms Lufthavn, men kort før landing gik det galt.

Under indflyvningen skulle flyet over et 30 meter bredt skovbælte mellem Søndre Landevej og havet.

Men af ukendte årsager ramte det nogle trætoppe, så dele af vingerne brækkede af, og flyet styrtede til jorden omkring en kilometer sydøst for lufthavnen.

Om bord i flyet var en 54-årig kvinde og en 59-årig mand.

De to personer var begge ved bevidsthed, da de blev reddet ud af flyet.

Efter ulykken blev de begge i første omgang bragt til Bornholms Hospital, men de blev senere overført til Rigshospitalet.

Herfra er meldingen, at de begge er uden for livsfare, lyder det i døgnrapporten fra Bornholms Politi tirsdag.

Det er fortsat uvist, hvorfor flyet ramte træerne og styrtede ned.

Også mandag eftermiddag styrtede et fly ned i Danmark. Denne gang var det et mindre fly, som forulykkede på en mark i nærheden af Regstrup ved Holbæk.

De to mænd om bord blev bragt til sygehus, men blev umiddelbart efter styrtet meldt uden for livsfare af Midt- og Vestsjællands Politi.

Flyet var et mindre sportsfly med en motor og plads til to personer. Det skulle lette fra en landingsbane, der ligger ved Holbækvej.

På vejen op mistede det dog opdrift under den ene vinge.

