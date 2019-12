Mere end 450 private hjem har haft indbrud i julen

Særligt Nordsjælland har i julen været hårdt ramt af ubudne gæster, viser en opgørelse fra Rigspolitiet.

Siden fredag og frem til natten til onsdag har politiet landet over registreret i alt 466 indbrud i private hjem.

Det er en del lavere end de 691 indbrud, der blev registreret de samme dage sidste år. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Særligt Nordsjælland har i år været ramt af indbrud med i alt 83 registrerede indbrud siden fredag. Det er dog stadig væsentligt lavere end sidste år, hvor der på samme tid var registreret 196 indbrud.

Lavest på listen over registrerede indbrud er Bornholm. Her er der nemlig ikke registreret et eneste indbrud siden fredag.

Rigspolitiet bemærker, at antallet af registrerede indbrud de seneste dage stadig kan nå at ændre sig, da et indbrud kan være sket eksempelvis 24. december, men først bliver anmeldt 26. december.

