Midaldrende mand død efter knivoverfald i Holbæk

En mand i 50'erne, der tirsdag blev fundet hårdt såret på gaden, er død. Tre personer er anholdt.

En mand, der tirsdag formiddag blev fundet hårdt såret af knivstik på gaden i Holbæk, er død af sine kvæstelser.

- Han afgik ved døden på sygehuset klokken 15.07, siger vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet fik klokken 10.37 en melding om, at en beboer på Lindevej havde fundet en tilskadekommen mand på vejen ud for nummer ti.

- Han var så alvorligt kvæstet, at man tilkaldte lægehelikopteren, sagde pressemedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Charlotte Tornquist tidligere tirsdag.

Manden var blevet stukket flere gange med kniv, og hans liv stod altså ikke til at redde.

Kort efter knivstikkeriet anholdt politiet tre mænd på 27, 28 og 43 år. Ifølge Ekstra Bladet skete det inden for halvanden time tre forskellige steder i Holbæk.

Politiet oplyste tidligere, at man formoder, at der er tale om et "internt opgør". Det menes ikke at være banderelateret.

Tirsdag aften er det endnu ikke afgjort, om en eller flere af de anholdte mænd onsdag skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om fængsling.

- Vi er stadig i gang med at afhøre dem, forklarer vagtchefen.

/ritzau/