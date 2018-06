Middage og dyre rejser brugt som smørelse

* To rejser til Las Vegas i 2009 og 2010 for samlet over 250.000 kroner med besøg på 3-stjernet Michelin-restaurant.

* Middage - nogle gange med ledsagere - til blandt andet Geranium, Søllerød Kro, Kong Hans og Røde Cottage.

* Rejse til Dubai i 2012 til over 200.000 kroner. Eneste faglige punkt blev aflyst. Besøg på en stribe dyre restauranter.

* Rejse til Las Vegas og Florida 2014 for over 120.000 kroner. Besøg på restauranter og køb af vin til flere tusinde kroner per flaske.

* Rejse til Dubai 2014 til over 400.000 kroner. Intet fagligt indhold, men overnatning på femstjernede hoteller, champagnebrunch og Formel 1.

/ritzau/