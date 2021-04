Militær og politi graver efter gamle våben i Aalborg

To dage forventer politiet at skulle bruge på at endevende ejendom i Hasseris i en sag om ældre våben.

Soldater bistår politiet med at lede efter ældre våben på en ejendom i Hasseris i Aalborg. Det oplyser Nordjyllands Politi onsdag.

Indsatsen vil nok stå på både onsdag og torsdag, lyder det i en pressemeddelelse.

Mistanken er, at der er nedgravet gamle våben på ejendommen i Hasseris, men politiet understreger, at beboerne på adressen ikke på nogen måde har forbindelse til våbensagen.

Samtidig siger politikommissær Lene Madsen, at beboere i området ikke har grund til bekymring.

Hvad baggrunden for gravearbejdet og undersøgelserne mere præcist er, ønsker hun ikke at røbe.

- Vi kan ikke på nuværende tidspunkt give detaljer om den konkrete sag, da vi har en igangværende efterforskning, som vi skal tage hensyn til og beskytte, udtaler politikommissæren.

/ritzau/