Millionbeløb på vej til trængte domstole: Det er langtfra nok

Regeringen afsætter millioner til ansættelse af ti dommere i 2020. Det rækker ikke langt, mener dommerformand.

Sagerne har igennem flere år hobet sig op for de danske domstole, og bunken af sager er blot blevet større, mens domstolene var lukkede fra uge 12 til 17 som følge af coronaepidemien.

Set i det lys har regeringen afsat syv millioner kroner i 2020 til initiativer, som skal lette presset på domstolene.

Der skal blandt andet ansættes i alt ti nye dommere ved by- og landsretterne - fire ved byretterne og seks ved landsretterne. Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Men selv om håndsrækningen er tiltrængt, så skal der langt mere til for at afhjælpe problemerne. Det mener landsdommer Mikael Sjöberg, som er formand for Den Danske Dommerforening.

- Gennem mange år er vi blevet udsat for besparelser, nye regler og øget arbejdspres. Så syv millioner rækker altså overhovedet ikke.

- Vi er glade for hjælpen, men vi bliver bare nødt til at sige, at det her langtfra er nok, siger Mikael Sjöberg.

Han påpeger blandt andet, at der er 25 byretter, så fire nye dommere "rækker ikke langt".

- Vi er i en situation, hvor vi dels har været nedlukket under coronaen og derfor har måttet udsætte en række sager, samtidig med at vi har nye sager, der hele tiden kommer ind.

- Og så havde vi forud for det flere års sagspukler, fordi vi simpelthen har for få ressourcer, siger Mikael Sjöberg.

Han mener, at der konkret er brug for langt flere dommere og ikke mindst kontorfunktionærer, som kan bistå dommerne, så dommerne "kan bruge deres tid på at gå i retten og behandle sager og ikke sidde og skrive sager".

Justitsminister Nick Hækkerup (S) medgiver, at der skal mere end syv millioner kroner til for at løse problemerne.

- Selv om det er en tiltrængt og nødvendig saltvandsindsprøjtning til domstolene, så er det langtfra nok til at løse de grundlæggende udfordringer.

- Derfor har jeg fortsat fokus på en generel styrkelse af domstolene. Og jeg vil ikke afvise, at det kan blive relevant at tilføje domstolene yderligere ressourcer, siger han i pressemeddelelsen.

Ifølge Justitsministeriet ventes tilgangen af de ekstra dommere at betyde, at der kan behandles cirka 320-400 straffesager yderligere ved byretterne og cirka 140-200 straffeankesager yderligere ved landsretterne i andet halvår af 2020.

/ritzau/