Bagmandspolitiet erkender fejl: Svindler med satspulje-midler kunne være stoppet

Allerede i 2012 fik Bagmandspolitiet at vide, at en kvinde i Socialstyrelsen overførte penge til sig selv.

En 64-årig kvinde, der er mistænkt for svindel til 111 millioner kroner, kunne måske være stoppet for længe siden.

Desuden viser den foreløbige efterforskning, at svindlen kan været begyndt allerede i 1997 og ikke som hidtil troet i 2002.

Det skriver Statsadvokaten for Særlig International og Økonomisk Kriminalitet (Søik), i daglig tale Bagmandspolitiet, i en pressemeddelelse.

I 2012 fejlbehandlede Bagmandspolitiet en underretning om, at en ansat i Socialstyrelsen havde overført millionbeløb til sig selv.

Søk, som var Bagmandspolitiets officielle navn dengang, blev allerede for seks år siden advaret om, at der var foretaget en række mistænkelige transaktioner fra en konto i Social- og Integrationsministeriet til konti, der tilhører den hovedmistænkte.

Det oplyser chefen for Søik, statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

Bagmandspolitiet efterforskede ikke sagen om de mistænkelige overførsler, men nøjedes med at underrette Skat som en sag om mulig skattesnyd.

- Jeg kan frygte, at den hovedmistænkte dermed fik mulighed for at kunne fortsætte den formodede svindel, der måske kunne have været stoppet på et tidligere tidspunkt, udtaler Morten Niels Jakobsen.

- Det kan jeg af gode grunde ikke vide noget om, men jeg kan helt nøgternt konstatere, at der var tale om en fejl, da advarslen ikke blev efterforsket til bunds.

Presseansvarlig i Skattestyrelsen Rikke Madsen oplyser, at på grund af den udvidede tavshedspligt kan styrelsen ikke oplyse, hvad det daværende Skat gjorde med oplysningerne fra SØK.

Advarslen fra 2012 om mistænkelige kontooverførsler drejer sig om i alt fem millioner kroner, som blev overført til den hovedmistænktes privatkonto og en erhvervskonto til et stutteri, som den 64-årige er indehaver af.

Siden den overhørte advarsel forsvandt i omegnen af 28 millioner kroner af de i alt cirka 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen.

Samtidig har efterforskningen som nævnt vist, at svindlen tilsyneladende har stået på i længere tid, end man hidtil har troet.

- Vores efterforskning tyder på, at den mistænkte har svindlet i en længere årrække end først antaget. Nemlig helt tilbage til 1997. Det betyder også, at vi forventer, det samlede beløb kan blive højere end 111 millioner kroner, udtaler Morten Niels Jakobsen.

/ritzau/