Mindst én person skal for en dommer for drab i Rungsted

Dykkere leder efter beviser og spor i vandet ud for Rungsted, hvor en ung mand blev dræbt lørdag aften.

Drab, drabsforsøg og våben i Rungsted vil mandag eftermiddag være omdrejningspunktet i et grundlovsforhør ved Retten i Helsingør.

Det oplyser retten, som dog ikke meddeler, hvem eller hvor mange der skal for en dommer klokken 13.45.

Noget tyder dog på, at grundlovsforhøret handler om et blodigt opgør lørdag aften. Her blev en 20-årig mand dræbt af skud, da to grupper stødte sammen.

Søndag aften blev to mænd varetægtsfængslet i sagen i fire uger.

Samtidig blev anholdelsen af tre andre mænd opretholdt i tre døgn.

Alle fem mænd sigtes af politiet for drab og for drabsforsøg.

Ved den voldsomme begivenhed blev den 20-årige, der er fra Nivå, dræbt af skud, mens fire andre blev såret på forskellig vis.

En af de øvrige blev også ramt af skud, mens én blev stukket med kniv, og de to sidste blev påkørt af en eller flere biler.

Mandag har dykkere arbejdet i vandet ud for Rungsteds kyst for at finde spor og beviser i sagen. Det skriver både det regionale medie sn.dk og Ekstra Bladet.

Mindst én person vil blive stillet for en dommer mandag eftermiddag.

Det er uvist, om der en tale om en mistænkt, som skal for en dommer for første gang, eller om der er tale om en udvidelse af sigtelsen mod en af de allerede varetægtsfængslede.

