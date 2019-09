Minister får eksterne folk til at se på PTSD blandt betjente

En arbejdsgruppe nedsat af den tidligere regering har ikke leveret tilfredsstillende, mener justitsminister.

Når politifolk og fængselsbetjente går på arbejde, risikerer de at blive udsat for så ubehagelige oplevelser, at de bliver syge af posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Alligevel har betjentene ikke den samme mulighed for hjælp og støtte, hvis de udsættes for trusler, farlige situationer eller vold i tjenesten, som soldater har.

Og den problemstilling skal der sættes ind overfor, mener justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Jeg har derfor besluttet at igangsætte en ekstern kortlægning af problemerne med PTSD blandt vores politi- og fængselsbetjente.

- Derudover vil jeg iværksætte en ekstern evaluering af den eksisterende indsats i politiet og Kriminalforsorgen, lyder det fra ministeren i et folketingssvar.

Svaret kommer som reaktion på en artikel i Berlingske tidligere på måneden. Her blev der sat fokus på, at soldater og veteraner har langt bedre muligheder for at få hjælp.

For det er ikke kun soldater, som udsættes for meget voldsomme situationer, pointerede Leif Voigt, der er formand for Politiveteranerne.

- Vi betjente oplever død, ødelæggelse, tilskadekomne og trusler, som man gør i krig. Der er ikke spor forskel på det.

- Skal jeg være skarp, så er soldaterne kun i krig i et halvt år. Vi er det hele livet. Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forstå, at der skal være forskel på, om man er blevet syg i udlandet eller i Danmark med fuldstændig den samme diagnose, sagde Leif Voigt i august.

I 2018 nedsatte daværende justitsminister, Søren Pape Poulsen (K), en arbejdsgruppe, der inden årets udgang skulle komme med initiativer til at forbedre indsatsen over for tidligere betjente med PTSD.

Men gruppen har ikke leveret resultater, lyder det fra ministeren.

- Det er min opfattelse, at det ikke er lykkedes for arbejdsgruppen at sikre en tilfredsstillende indsats på området, skriver Nick Hækkerup.

Justitsministeriet har ikke et præcist tal eller overblik over antallet af politi- og fængselsbetjente, der er diagnosticeret med PTSD som følge af deres arbejde.

/ritzau/