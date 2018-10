Minister: Ny satspuljesvindel uden forbindelse til mistænkt ansat

Mai Mercado mener ikke, at frivillige foreninger skal underlægges skrappere kontrol efter svindelsag.

Det lyder helt utroligt. Men der er ifølge børne- og socialminister Mai Mercado (K) ingen som helst sammenhæng mellem to højst usædvanlige svindelsager med satspuljemidler, der er blevet opdaget i denne uge.

Fredag har Socialstyrelsen politianmeldt tre frivillige foreninger for svindel med tilskud fra satspuljemidler.

Det sker, efter at det tirsdag kom frem, at en ansat i selvsamme styrelse mistænkes for at have tilegnet sig 111 millioner kroner over 16 år. Også fra satspuljen.

- Selv om timingen ikke kunne være værre, så har de to sager faktisk ingenting at gøre med hinanden, siger Mercado.

- Der er ikke konstateret en sammenhæng mellem de to sager. Men når det er sagt, er det møghamrende ærgerligt.

De tre foreninger har modtaget midler til 25 projekter fra 2014 til i dag. Midlerne er modtaget fra ansøgningspuljer på børne- og socialområdet.

Mercado oplyser, at der blandt andet er mistanke om, at de har forfalsket en revisorpåtegning. Det er den måde, hvorpå frivillige foreninger skal dokumentere, at de anvender de tildelte midler korrekt.

Men ministeren mener ikke, at dokumentationskravene til de frivillige foreninger skal strammes.

- Vores system er baseret på en høj grad af tillid, hvor vi stoler på, at revisorpåtegningerne er ægte. Derfor er det svært at gardere sig mod, siger hun.

- Vi har et frivilligt foreningsliv, som gør det rigtig godt. Her ser vi et broddent kar. Dem politianmelder vi. Der skal selvfølgelig ryddes op. Det er bare vigtigt, at det ikke går ud over samtlige foreninger, der udøver frivilligt socialt arbejde.

Spørgsmål: Det lyder næste for utroligt, at I opdager de to sager i samme uge helt uafhængigt af hinanden?

- Det har jeg spurgt indgående om. Det svar jeg får fra ministeriet er, at de to sager ikke har noget med hinanden at gøre. Så det vælger jeg at tro på, siger Mercado.

/ritzau/