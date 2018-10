Minister om chaufførlejr: EU skal sikre ordentlige forhold

Politiet undersøger mistanke om menneskehandel ved lejr i Padborg. Transportminister vil have EU på banen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) vil have EU til at sikre ordentlige forhold for lønmodtagere, der arbejder på tværs af de europæiske grænser.

Det siger han til Fagbladet 3F.

Tirsdag slog Syd- og Sønderjyllands Politi til mod vognmandsvirksomheden Kurt Beier Transport A/S i Padborg.

Virksomhedens kontorer blev ransaget, efter at myndighederne tidligere på dagen havde opløst en lejr, hvor 26 chauffører opholdt sig.

De befandt sig under forhold, som politiet betegner som "meget spartanske", og som folk fra fagforeningen 3F beskriver som en "slumlejr".

- Det er på alle måder dybt uacceptabelt, hvad filippinerne er blevet udsat for, siger Troels Lund Poulsen til 3F.

- Det er tankevækkende, at sådan noget kan finde sted. Derfor må vi gøre, hvad vi kan, for at få det bragt op på den europæiske dagsorden, så der kan sikres ordentlige vilkår, når arbejdet går fra et EU-land til et andet.

De filippinske chauffører har fået opholds- og arbejdstilladelse i vognmandsfirmaet Kurt Beiers datterselskab i Polen. Herefter kan de frit tage videre til andre lande - som Danmark - og tage arbejde helt lovligt.

- Vi bliver nødt til at have en europæisk diskussion om forholdene og vilkårene, når man for eksempel er ansat i Polen og har ophold i Danmark, siger beskæftigelsesministeren til Fagbladet 3F.

Syd- og Sønderjyllands Politi fortsatte onsdag efterforskningen af sagen. Politiet arbejder ud fra en mistanke om, at menneskehandel kan have fundet sted, men det skal den videre efterforskning afdække.

Ingen er foreløbig sigtet i sagen, oplyser politiet onsdag aften i en pressemeddelelse.

Politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrolafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Polit understreger, at der endnu går en rum tid, før efterforskningen er tilendebragt.

Kurt Beier Transport venter ikke, at sagen fører til noget. Sådan lyder det fra firmaets advokat, Anders K. Németh.

- Kurt Beier Transport A/S samarbejder fuldt ud med politiet i undersøgelsen af de forhold, der har været omtalt i dagspressen de seneste dage.

- Jeg er ganske overbevist om, at det ved undersøgelsens afslutning vil kunne konstateres, at der ikke på nogen måde er sket overtrædelser af gældende lovgivning, siger han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/