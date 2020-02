Minister tænker på de efterladte på femårsdag for terror

Fredag er det fem år siden, at Danmark blev udsat for terror. Det blev markeret med en mindehøjtidelighed.

Den 14. februar 2015 blev Danmark udsat for det, der senere blev omtalt som værende det værste angreb på dansk jord i nyere tid.

Den dengang 22-årige Omar- El-Hussein skød og dræbte to mennesker Finn Nørgaard og Dan Uzan under angreb i København i februar 2015.

Fredag formiddag var der mindehøjtidelighed, da det denne dag er fem år siden, at angrebet fandt sted.

Der er blandt andet blevet lagt blomster foran Københavns Synagoge, hvor Dan Uzan blev dræbt, da han den aften i 2015 var på vagt foran synagogen.

Foran synagogen fredag var nogle enkelte på gaden stoppet op for at overvære blomsterlægningen.

Blandt de cirka 30 mennesker, som var til stede, var den franske ambassade og Det Jødiske Samfund repræsenteret sammen med justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Dels tænker jeg på dem, som er de efterladte, der lever med smerten hver eneste dag - dels tænker jeg på det behov, vi har som samfund for at beskytte os selv, så vi kan blive ved med at leve trygt og frit, siger han.

Derudover nævner ministeren, hvad han sammen med regeringen vil gøre i kampen mod, at lignende angreb sker igen på dansk jord.

- Vi kommer til at lave særlige indsatser i forhold til hadforbrydelser. Vi skal leve i tryghed i Danmark, men vi er også et land, som er i fare for terrorhandlinger.

- Vi har givet politiet bedre udrustning, og PET bedre muligheder for at forfølge og holde øje med radikaliserede kræfter, siger han.

/ritzau/