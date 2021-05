Ministerium skrev med versaler om Kina-kritiske demonstranter

Kontorchef kaldes til afhøring. Under klimatopmøde bad hun politiet om oversigt over kritiske demonstranter.

Nye genfundne mails fra Udenrigsministeriet afslører, at ministeriet var meget interesseret i at vide, hvem der ville demonstrere mod Kina under klimakonferencen i København i 2009.

Det kommer frem under afhøringer i Tibetkommissionen fredag.

Få dage før stats- og regeringsledere fra flere end 120 lande skulle ankomme for at deltage i klimatopmødet COP15, skrev en medarbejder i Udenrigsministeriet til Københavns Politi.

"VIGTIGT", stod der med versaler i emnefeltet. Det drejede sig om planlagte demonstrationer.

- Med henvisning til telefonsamtale d.d. anmodes hermed om oplysninger angående anmeldte demonstrationer rettet mod kinesiske interesser eller omhandlende Kina/Tibet under COP15. Udenrigsministeriet imødeser snarest mulig modtagelse af en liste over ovenstående.

Afsenderen var Robin Glenka, medarbejder i ministeriets kontor for Asien.

Hun er netop blevet indkaldt til en afhøring i Tibetkommissionen. Den vil finde sted 11. juni.

Kommissionen afhører fredag blandt andre den daværende chef for et logistikkontor for COP15, Svend Olling. Han er i dag ambassadør i Kairo og er rejst fra Egypten til København for at svare på spørgsmål.

Men det viser sig, at han ikke kan give særligt mange oplysninger til kommissionen.

- Jeg kan ikke sidde så lang tid efter og sidde og spekulere over, hvilket motiv man kan have haft, siger Svend Olling om sin kollegas forespørgsel til Københavns Politi.

Svend Olling mener generelt, at spørgsmålet om sikkerhed og demonstrationer var politiets ansvar.

Men den mail, der fredag vises på skærme i et retslokale på Frederiksberg, tyder altså på en stærk interesse for kritiske røster fra Udenrigsministeriets side.

Mailen er fundet på magnetbånd med slettede mails, som lå i en affaldscontainer i Udenrigsministeriets kælder.

I det materiale, som var på vej til endelig tilintetgørelse, var også en mail fra en centerchef i Udenrigsministeriet. Den kom frem i april.

Centerchef Sus Ulbæk skrev, at "vi plejer at aftale med Politiet", at tilhængere af bevægelsen Falun Gong og sympatisører med Tibet skulle placeres på steder, så kinesiske ledere ikke fik dem at se.

Denne mail og andre er tilsyneladende et gennembrud i Tibetkommissionens efterforskning af Udenrigsministeriets rolle i forbindelse med, at demonstranter gennem en årrække er blevet skærmet eller skjult, således at prominente kinesiske ledere ikke blev udsat for demonstranternes kritik.

Omdrejningspunktet for undersøgelsen er, om borgernes ret til at ytre sig dermed er blevet krænket.

/ritzau/