Minkavler politianmeldt for kreative coronaprøver

Fødevarestyrelsen har politianmeldt en minkavler for kreative coronaprøver af hans minkbestand.

Fødevarestyrelsen har meldt minkavleren Niels Christian Poulsen fra No ved Ringkøbing til politiet.

Det oplyser styrelsen til TV Midtvest.

- Fødevarestyrelsen har i dag politianmeldt minkavler Niels Christian Poulsen til Midt- og Vestjyllands Politi, skriver Fødevarestyrelsen i en mail til TV Midtvest.

Politianmeldelsen kommer, efter at DR Nyheder har beskrevet, hvordan Niels Christian Poulsen sidste år tog coronaprøver fra sine mink på "den kreative måde".

Myndighederne havde påbudt minkavlerne at tage regelmæssige prøver af dyrene for at stoppe spredningen af coronasmitte. Den kreative metode gik angiveligt ud på, at avleren tog prøver fra døde mink, som ikke var smittet med corona for at få udbetalt en større erstatning.

Dyrenes sundhedstilstand betød i efteråret en stor forskel i det beløb, som en minkavler kunne få udbetalt i erstatning. Ifølge DR var der godt 200 kroner i forskel pr. avlsdyr - alt efter om minken var smittet eller ej.

Det er disse afsløringer, som Fødevarestyrelsen nu reagerer på.

Det er to journaliststuderendes interview med Niels Christian Poulsen og hans samarbejdspartner, der har fået sagen til at rulle.

I interviewet beskrev samarbejdspartneren, hvordan man kunne "dykke lidt længere ned i fryseren" for at tage prøver fra døde dyr, der var erklæret fri for corona.

- Det er da rigtigt, at vi har da sendt et hold prøver ind, hvor det var den kreative måde, hvor vi siger, de er jo i zone, de skal aflives, det giver simpelthen ikke mening at få dem erklæret smittet.

- De var jo dødsdømt på det tidspunkt, lød forklaringen fra Niels Christian Poulsen.

Niels Christian Poulsen ønsker over for TV Midtvest ikke at kommentere sagen. Det samme gælder Fødevarestyrelsen, der dog tidligere har givet sit syn på sagen:

- At snyde med prøvesvarene for at få en højere erstatning fra statskassen er både ulovligt og kan have udsat medarbejdere i minkfarmen for en smitte, der kunne have været opdaget, skrev styrelsen i et svar til TV Midtvest den 4. marts.

/ritzau/