Langvarig mishandling af ekskæreste sender 28-årig i forvaring

24-årig kvinde blev slået, frihedsberøvet og hindret adgang til tilstrækkelig mad. 28-årig idømmes forvaring.

En 28-årig mand er ved Retten i Viborg idømt forvaring for at have udsat en tidligere kæreste for vold, voldtægt og mishandling i et bofællesskab på Skive-egnen.

Dommen er afsagt mandag eftermiddag ved Retten i Viborg.

Martin Lønborg Nielsen var tiltalt for gennem en periode på halvandet år at have udsat sin daværende samlever for den ydmygende behandling.

Retten har fundet ham skyldig i langt de fleste af de 16 forhold i det otte sider lange anklageskrift.

Sagen begyndte at rulle, da Midt- og Vestjyllands Politi troppede op på en adresse i Højslev ved Skive 17. marts sidste år.

Her fandt ordensmagten den 24-årige kvinde, der havde mange blå mærker og ifølge politiet var kraftigt underernæret.

Lægerne konstaterede 34 læsioner på kvinden, der kunne stamme fra slag, spark og hundebid.

Hun var kronraget, barfodet og snavset, da politiet fandt hende.

På adressen anholdt ordensmagten fire personer – tre mænd og en kvinde - som blev sigtet for frihedsberøvelse af kvinden.

Politiets interesse samlede sig især om 28-årige, der anses for at have været hovedmanden bag den ydmygende behandling af kvinden.

Selv har han nægtet at udtale sig, mens sagen har verseret ved Retten i Viborg.

Han har ifølge sin forsvarsadvokat nægtet sig skyldig i mishandling og voldtægt, men erkendt at have tildelt kvinden ”dummeslag” og et ”trælår”.

Under varetægtsfængslingen har han til politiet forklaret, at parholdet gik skævt, efter at de fik en søn for to år siden.

Sønnen blev fjernet og anbragt i en plejefamilie.

Kvinden har forklaret, at hun blev slået med en træpersienne og en geværkolbe og udsat for hundebid fra hunden ”Odin”, en blanding af labrador og en boxer.

Hun har forklaret, at hun var henvist til at bo gangareal i huset, og her bestod kosten i en periode af en skål havregrød om dagen, som blev serveret i en hundeskål.

Hver måned blev hun kørt ind til en pengeautomat og tvunget til at hæve 10.000 kroner fra sin overførselsindkomst.

Pengene skulle hun give til den 28-årige, der ifølge kvinden nægtede hende kontakt til familie og venner. En mobiltelefon måtte hun heller ikke have.

Under efterforskningen af sagen kom det frem, at en anden tidligere kæreste oplevede de samme krænkelser tilbage i 2015 og 2016.

Det er den 28-årige mand ligeledes fundet skyldig i.

De fire andre tiltalte i sagen er fundet skyldige i at have medvirket til vold.

23-årige Keld Jensen er idømt to års fængsel for vold. En 19-årig kvinde er idømt ambulant psykiatrisk behandling.

Retten har ikke kunnet udmåle en straf for de to øvrige tiltalte, da man afventer en mentalundersøgelse.

Den 28-årige har udtaget sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen. Keld Jensen har modtaget dommen.

