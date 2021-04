Mistænkelig bil tilbageholdt og visiteret ved spionsag

Flere blev kropsvisiteret, og politihunde blev tilkaldt, da politiet fattede mistanke til løbende mand.

En bil med flere personer blev torsdag standset af politiet på Islandsvej i et industrikvarter i Herfølge. Her var politiet talstærkt til stede i forbindelse med en retssag om spionage og terrorstøtte.

Retten i Roskilde har i forbindelse med sagen lejet en bygning i Herfølge, hvor der er indrettet et retslokale og tilhørende faciliteter.

Sikkerhedsopbuddet var fra morgenstunden højt, men alt forløb i god ro orden. I hvert fald indtil først på eftermiddagen. Her begyndte de svært bevæbnede politifolk at ændre adfærd.

Fra at stå på deres poster fordelte de sig rundt i området. Langs den midlertidige retsbygnings nordside befandt sig to betjente fra den såkaldte reaktionspatrulje. De var bevæbnede med rifler og bar hjelme.

En tredje politimand - formentlig en leder - gav dem nogle instrukser. Blandt andet sagde han, at de skulle være "opmærksom på skudretningen".

Nogle andre betjente fik en instruks af betjenten i den skudsikre vest med påskriften "Indsatsleder".

- Nu handler det om at gå et niveau op, men uden at køre det for meget op, lød det fra indsatslederen.

Herefter blev en bil standset. Den kom inde fra en parkeringsplads ved nabovirksomheden, emballageproducenten Smurfit Kappa.

Personer fra bilen blev efterfølgende gelejdet ud på et græsareal. Her blev de afhørt og kropsvisiteret. Seancen stod på i op mod en time, og undervejs blev der tilkaldt to hundepatruljer. Hundene blev sendt ud i området for at lede efter spor.

Det hele endte dog udramatisk. En af politifolkene på stedet fortalte efterfølgende, at en mand havde opført sig mistænkeligt. Han havde fotograferet og var på et tidspunkt begyndt at løbe.

Det sammenholdt med sikkerhedssituationen i øvrigt - de tiltalte i retssagen er angiveligt truet på livet - fik politiet til at gå grundigt til værks.

Retssagen mod de spion- og terrorstøttetiltalte mænd ventes først at blive afgjort til november eller december.

/ritzau/