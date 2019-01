Mistænkt anholdt i badeby efter to drabsforsøg i København

Med hjælp fra politiet på den spanske solkyst har Københavns Politi fået gennembrud i sag om to drabsforsøg.

En 24-årig mand, der har været internationalt efterlyst i forbindelse med to drabsforsøg i København, er blevet fængslet i Spanien. Han begæres nu udleveret til Danmark, oplyser Københavns Politi.

De to drabsforsøg fandt ifølge politiet sted under den seneste bandekonflikt i København i september 2018.

Ekstra Bladet skriver på baggrund af flere sydspanske medier, at anholdelsen fandt sted på Costa del Sol.

Manden er af afghansk oprindelse og betegnes som farlig, efter at han ifølge politiet i september affyrede mere end 20 skud med en AK47-riffel mod medlemmer af en rivaliserende bande i København.

Ifølge det sydspanske medie Axarquiaplus har spansk politi siden slutningen af sidste år været på sporet af den 24-årige. I denne uge lykkedes det så at pågribe ham i badebyen Benalmádena.

Det første drabsforsøg, han sigtes for, skete ifølge Ekstra Bladet ved Heimdalsgade den 15. september. Her steg en maskeret person ud af en sort BMW og affyrede et skud mod en ung mand. Ingen blev dog ramt.

Værre gik det fire dage senere. Den 19. september 2018 var gerningsstedet igen Nørrebro og gerningsvåbnet en AK 47 automatriffel.

Cirka klokken 19.40 i Ragnhildsgade kom en stjålet Mini Cooper kørende. En maskeret mand sprang ud med en AK 47 i hånden og affyrede cirka 22 skud mod en gruppe personer. En ung mand blev ramt i maven, men overlevede.

- I hele komplekset sidder der nu 12 varetægtsfængslet, og den 24-årige, der er anholdt i Spanien, sigtes som nummer 13, siger efterforskningschef Knud Hvass til Ekstra Bladet.

Efterårets konflikt var mellem to fraktioner af banden Brothas. Politiet forbinder mindst seks skyderier til konflikten.

/ritzau/