Mistænkt bagmand i fildelingsnetværk udleveret fra Marokko

I en sag om ulovlig formidling af film, tv-serier, bøger og spil er en 33-årig dansk mand blevet fængslet.

I knap et halvt år har en 33-årig dansk mand siddet fængslet i Marokko mistænkt for at stå bag piratnetværk, der på ulovlig vis har delt tusindvis af film, bøger, avisartikler, tv-serier og spil.

Nu er han blevet udleveret til Danmark, og ved et retsmøde torsdag i Københavns Byret er han blevet varetægtsfængslet i 25 dage.

Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) - i daglig tale Bagmandspolitiet - i en pressemeddelelse.

Manden kom i politiets kikkert i forbindelse med en efterforskning af fildeling via de to piratservere DanishBits og NordicBits. Serverne er af politiet blevet betegnet som "to af de helt store danske piratservere".

- Vi betragter den 33-årige som bagmand i et omfattende fildelingsnetværk, udtaler specialanklager Dorte Frandsen i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Sagen efterforskes fortsat, og man skal ikke tro, at man kan gemme sig i udlandet og på den måde undgå at blive stillet for retten. Det internationale samarbejde fungerer, og man risikerer at sidde længe i et fængsel i udlandet.

Sagen går tilbage til 2016. Da fik politiet anmeldelse fra rettighedshavere om, at der skete krænkelse af deres ophavsret på DanishBits, og to år senere fulgte en anmeldelse om NordicBits.

Ifølge sigtelsen blev film som "Flaskepost fra P", "Klassefesten 3" og "Der kommer en dag" delt. Nogle af dem var tilgængelige, før filmen havde premiere. Det er særligt krænkende for producenterne, da de dermed mistede store indtægter for manglende salg.

Omsætningen ved den ulovlige deling løb ifølge sigtelsen op i mere end 2,6 millioner kroner.

Tilsammen menes de to netværk at have haft op mod 45.000 brugere. Serverne blev lukket i december.

Bagmændene gjorde sig ifølge politiet store anstrengelser for at holde deres identitet skjult. Det samme gjorde brugerne. Det skete blandt andet ved at betale med kryptovaluta.

Bagmandspolitiet har fået hjælp af Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center og politiet i andre lande til efterforskningen.

Den 33-årige blev efterlyst via Interpol, og i oktober blev han anholdt og fængslet i Marokko. Han menes at stå bag DanishBits.

Det var ifølge politiet en anden dansk mand på 69 år, der stod bag NordicBits. Han boede i Spanien og blev i september sidste år sigtet og afhørt i Spanien med hjælp fra spanske myndigheder.

Han erkendte at have været bagmand, men han døde af sygdom, inden sagen kom for retten.

Bagmandspolitiet har en særlig enhed, som beskæftiger sig med at opklare sager om blandt andet krænkelser af ophavsretten.

/ritzau/