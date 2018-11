Mistænkt for iransk attentatforsøg skal blive i fængsel

Byretsdommer bestemmer, at norsk statsborger skal isoleres i fængslet. Han nægter deltagelse i drabsplan.

I sagen om et påstået iransk attentatforsøg i Ringsted forlænger en dommer i Københavns Byret torsdag fængslingen af en mistænkt mand i fire uger.

Der er en begrundet mistanke om, at en 39-årig norsk statsborger med iransk baggrund skal have deltaget, da et politisk motiveret drab blev forberedt, mener dommeren.

I Ringsted skal manden have fotograferet det sted, hvor lederen af en oprørsbevægelse bor, har PET oplyst.

Han nægter sig skyldig og vil meget gerne have sin forklaring frem i offentligheden, har hans forsvarer, advokat Allan Lund Christensen, sagt.

PET's nervøsitet for den truede leder af organisationen ASMLA i Ringsted førte til, at politiet 28. september greb ind og i flere timer lukkede trafikken til og fra Sjælland. En af bilkøerne var på et tidspunkt 30 kilometer lang, oplyser Vejdirektoratet.

I dagene forud skal den 39-årige have nærmet sig oprørslederens hjem, hævdes det. Dette skete som led i en iransk efterretningstjenestes planlægning af likvideringen, lyder påstanden.

Manden er it-specialist og har i flere år boet i Norge. Den skæggede mand nikker ivrigt, da der i retslokalet argumenteres for åbenhed.

Under frihedsberøvelsen i fængslet frem til 6. december skal han være isoleret, har dommer Marianne Madsen bestemt. Dette spørgsmål - altså om isolation eller ej - har forsvareren indbragt for landsretten.

Ifølge israelsk presse fik PET bistand af den israelske efterretningstjeneste Mossad i forbindelse med sagen, hvor den 39-årige blev anholdt i Göteborg 21. oktober.

Først ni dage senere besluttede PET sig for at fortælle om baggrunden for den storstilede sikkerhedsoperation og om anholdelsen.

ASMLA kæmper for selvstændighed i det sydvestlige hjørne af Iran. ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz.

Netop i Ahvaz blev der i slutningen af september foretaget et blodigt angreb mod en militærparade. 25 blev dræbt. Straks efter sagde regimet i Teheran, at personer i blandt andet Danmark var ansvarlige.

I Danmark optager ASMLA tv-udsendelser, og tre mænd fra miljøet i Ringsted er netop blevet sigtet af politiet for at hylde terror i deres omtale af angrebet i Ahvaz. De tre blev dog løsladt onsdag aften.

Flere steder i Europa har bevægelsens folk været under angreb. I Holland blev en ASMLA-leder skudt og dræbt i november sidste år, og det førte til udvisning af to iranske diplomater.

/ritzau/