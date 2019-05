Mistænkt seriemorder fik i 2012 mildnet straf for livsfarligt overfald

Politiet sigter 27-årig for tre drab på ældre. Han er tidligere dømt for drabsforsøg og for voldtægt.

I 2012 mildnede Højesteret sanktionen til en mand, som politiet for nylig sigtede for at have dræbt tre ældre mennesker på Østerbro i København.

I stedet for indespærring på ubestemt tid fik han en almindelig fængselsstraf, som blev udmålt i år.

Den tidligere sag drejede sig også om alvorlige forbrydelser. Han havde forsøgt at dræbe en af sin mors veninder, da hun besøgte ham på den lukkede institution Sønderbro i København. Han tog kvælertag på hende, så hun mistede bevidstheden og var i livsfare. Desuden havde han voldtaget en kun 14-årig pige ved Holbæk.

Oprindeligt mente Østre Landsret, at gerningsmanden var så farlig, at han burde idømmes forvaring i stedet for en almindelig fængselsstraf.

Forinden havde eksperterne i Retslægerådet vurderet, at manden udgjorde en så stor fare for andre, at forvaring "med stor sandsynlighed" var nødvendig til forebyggelse af nye voldsomme handlinger.

Men i Højesteret besluttede dommerne sig i 2012 altså for at lempe sanktionen. Der var, mente dommerne, ikke "et fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anvende forvaring." I stedet blev han idømt fængsel i syv år.

Blandt andet lagde dommerne vægt på, at manden var 17 år på tidspunkterne for forbrydelserne og ikke tidligere havde været straffet.

Efter afsoningen og løsladelsen skiftede han navn. Og nu er han altså sigtet for at have dræbt tre beboere i ejendomskomplekset Vangehusvej på ydre Østerbro i København.

Manden, der nu er 27 år, nægter sig skyldig. Politiets sigtelser drejer sig om en 83-årig kvinde, som døde 7. februar, en 80-årig mand, der døde 2. marts, og en 81-årig kvinde, som blev fundet død 8. marts.

Hidtil har den 27-årige været beskyttet af et navneforbud, hvilket har haft den virkning, at pressen ikke i detaljer har kunnet omtale den tidligere dom.

Men mandag har Østre Landsret besluttet at ophæve navneforbuddet, og dermed følger landsdommerne en kendelse, som Københavns Byret afsagde 24. april.

/ritzau/