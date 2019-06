Mistænkt seriemorder skal blive i sin celle

Politiet har endnu ikke lavet en "tilbundsgående" afhøring af mand sigtet for tre drab på ældre i København.

Den 27-årige mand, der er sigtet for drabet på tre ældre mennesker på Østerbro i København, skal forblive i sin celle til foreløbig 23. juli.

Det har en dommer besluttet.

Tirsdagens retsmøde foregik gennem en videoforbindelse, idet manden sammen med sin forsvarer, advokat Mie Sønder Koch, sad i Vestre Fængsel.

Manden var iklædt en hvid skjorte og sad roligt og lyttede.

Sagen begyndte at rulle, da en 81-årig kvinde blev fundet død i sin lejlighed 8. marts. I første omgang blev den 27-årige anholdt og sigtet for hjemmerøveri og drab i kvindens lejlighed i komplekset på Vangehusvej.

Men pårørende og beboere i ejendommen gjorde politiet opmærksom på, at andre mistænkelige hændelser var sket i tiden inden drabet på den 81-årige.

Frygten var, at flere beboere havde været udsat for lignende forbrydelser. Det fik politiet til at undersøge dødsfald i boligkomplekset helt tilbage til 2015, og i alt tre tilfælde mener politiet, at der er tale om drab begået af den 27-årige.

Derfor er han blevet sigtet for også at have dræbt en 80-årig mand og en 83-årig kvinde i samme ejendomskompleks.

Manden nægter sig skyldig.

Mens han af politiet er sigtet for tre drab, sidder han kun varetægtsfængslet på en mistanke om to drab.

Dommeren valgte tirsdag at følge anklagemyndighedens anmodning om at lukke dørene.

Anklager Søren Harbo begrundede sin begæring om dørlukning inden da:

- Efterforskningen og afhøring af vidner er end ikke afsluttet. Der er ikke sket en tilbundsgående afhøring af sigtede for de to sigtelser, han sidder fængslet for, sagde han blandt andet.

Politiet skulle have foretaget afhøringen den 14. juni, men den blev udskudt efter ønske fra den sigtede.

/ritzau/