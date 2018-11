Mistænkte Britta Nielsen skal for en dommer lørdag morgen

Det bliver en dommer i Retten på Frederiksberg, som skal tage stilling til, om Britta Nielsen skal fængsles.

Svindelsigtede Britta Nielsen og en hælerisigtet mand bliver stillet for en dommer lørdag morgen. Her skal der tages stilling til, om de to skal varetægtsfængsles.

Det oplyser Bagmandspolitiet (SØIK).

Retsmødet begynder klokken ti, og det skal foregå i Retten på Frederiksberg.

Fredag kort før klokken 13 landede Britta Nielsen og en medsigtet i Københavns Lufthavn. Her blev de anholdt og ført til en politistation. Herfra føres de til en arrest, hvor de overnatter inden lørdagens retsmøde.

Mandens advokat, Henrik Dupont Jørgensen, har fortalt til TV2, at han har haft mulighed for at drøfte sagen med den anholdte mand.

- Jeg har drøftet det med min klient, og han er blevet formelt sigtet. Han har nægtet sig skyldig, siger advokaten.

Det har tidligere været fremme, at manden sigtes for hæleri af særlig grov beskaffenhed.

Desuden har TV2 skrevet, at han ifølge en arrestordre mistænkes for at have modtaget værdier - herunder ejendomme og penge for 3,6 millioner kroner.

Det var ved et retsmøde i Sydafrika torsdag, at Britta Nielsen blev løsladt af en dommer, så hun kunne komme til Danmark. Det skete, da der var indgået en aftale om, at Britta Nielsen ville lade sig følge af betjente til Danmark.

Samme aftale blev indgået med den medsigtede mand, der også har været anholdt i Sydafrika.

Britta Nielsen blev anholdt mandag, og manden blev anholdt knap en uge før. Dermed er det gået meget hurtigt med at få de to sigtede til Danmark, da udlevering af mistænkte fra andre lande normalt er en langsommelig proces.

I retten lørdag ventes en anklager at læse sigtelserne mod de to op, så det vil blive muligt at høre, hvordan sigtelsen lyder. Sigtelsen vil man også kunne høre, selv om dommeren eventuelt vælger at lukke dørene.

Hvis dørene lukkes vil de to mistænktes forklaringer dog holdes hemmelige.

Det er ikke lykkedes Ritzau at få kontakt til Britta Nielsens advokat fredag for at høre, om han har haft mulighed for at drøfte sagen med hende. Ind til videre har han dog ikke villet fortælle, hvordan hun forholder sig til sagen.

I sagen er den anholdte mand beskyttet af et navneforbud.

/ritzau/