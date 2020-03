Mistænkte i sag om terrorplaner holdes bag tremmer

Fem mænd og en kvinde er sigtet for forsøg på terrorisme. De blev anholdt under storstilet aktion i december.

En dommer ved Københavns Byret har onsdag forlænget seks personers varetægtsfængslinger i to sager om forsøg på terror.

Det oplyser senioranklager Sidsel Klixbüll fra Københavns Politi.

De sigtede skal foreløbig være fængslet i yderligere fire uger.

Sagen - som egentlig er opdelt i to sager med forskellige sigtelser - opstod i december. Her blev over 20 mænd og kvinder anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens terrorparagraf.

Den ene sag handler om fremstilling af bomber, mens den anden handler om forsøg på anskaffelse af våben. I begge tilfælde var målet ifølge anklagemyndigheden at begå terror i Danmark eller udlandet.

Tre mænd på henholdsvis 25, 25 og 27 år er fængslet i sagen om våben.

Og to 21-årige mænd samt en 38-årig kvinde er fængslet i den del, der handler om planlægning af bombefremstilling.

Alle seks nægter sig skyldige.

De sigtede var ikke fysisk til stede i retslokalet i Københavns Byret onsdag, men fulgte med via videoforbindelser til de arresthuse, hvor de er varetægtsfængslet.

Aktionen i december involverede syv politikredse og var koordineret af Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Københavns Politi.

Størstedelen af de godt 20 personer, der blev anholdt, blev efterfølgende løsladt. Men syv personer er - efter knap tre måneder - fortsat sigtet og varetægtsfængslet.

Foruden de seks personer, der onsdag har fået deres fængslinger forlænget, er en 29-årig mand, som blev anholdt på Fyn, varetægtsfængslet.

Han er sigtet for at at samle penge ind til Islamisk Stat.

I sigtelsen i sagen om bomber er politiets påstand formuleret sådan, at de tre anholdte skal have forsøgt at fremstille "en eller flere bomber til brug for en eller flere terrorhandlinger".

Målet skulle være et ikke nærmere bestemt sted i Danmark eller udlandet.

I den sag, der handler om våbenkøb, mener politiet, at de sigtede har forsøgt "at finansiere og købe pistoler, lyddæmpere og ammunition".

Også disse remedier skulle være til brug for terror.

