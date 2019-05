Mistænkte i skuddrab i Rungsted forbliver fængslet

En 20-årig mand mistede livet, da to kriminelle grupper stødte sammen i Rungsted. Tre personer er fængslet.

En 21-årig mand, der er mistænkt i sagen om skuddrab i Rungsted i april, har fredag fået forlænget sin fængsling i to uger ved et retsmøde i Retten i Helsingør.

Det oplyser specialanklager Margit Wegge.

Manden har været varetægtsfængslet siden 13. april og er sigtet for drab og drabsforsøg i en sag, hvor en 20-årig mand mistede livet, da to grupper tørnede sammen.

Den 21-årige nægter sig ifølge retsbogen fra grundlovsforhøret 13. april, som Ritzau har fået aktindsigt i, skyldig.

Yderligere to personer på 28 og 26 år er mistænkt i sagen. De har fredag frivilligt ladet sig fængsle frem til 28. maj. Det er tidligere kommet frem, at de nægter sig skyldige i drab og drabsforsøg.

Sagen føres af hensyn til efterforskningen for lukkede døre. Af sigtelsen mod den 21-årige fremgår det, at politiet mener, at der er flere ukendte medgerningsmænd i sagen.

Den 20-årige mistede livet, da to grupper tørnede sammen på strandvejen nord for København lørdag 6. april. Undervejs blev han ramt af skud og døde kort efter af sine kvæstelser.

Derudover blev også fire andre mænd såret. En blev såret i begge ben af skud, en anden blev stukket med kniv, mens atter to blev påkørt af en eller flere biler.

Der blev anholdt adskillige personer i sagen. Fire er efterfølgende blevet løsladt. De er dog fortsat sigtet i sagen.

Det er politiets overbevisning, at sammenstødet skete i forbindelse med en konflikt mellem to kriminelle grupper, der holder til i Nivå og Kokkedal.

Den 20-årige mand, der mistede livet, er fra Nivå og har tidligere været sat i forbindelse med en kriminelle bande Loyal To Familia.

/ritzau/