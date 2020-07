Mistanke om svindel for 29 millioner med hjælpepakker

Antallet af sager om muligt bedrageri vokser hos Bagmandspolitiet.

I forbindelse med økonomiske hjælpepakker under coronakrisen er der indtil videre anmeldt svindel for lidt over 29 millioner kroner.

Det oplyser Bagmandspolitiet i en opgørelse, som strækker sig frem til i fredags.

Antallet af anmeldelser til Bagmandspolitiet er nået op på 87. Næsten samtlige kommer fra Erhvervsstyrelsen, oplyses det i en status, som er offentliggjort mandag.

/ritzau/