Mistanke: Smuglere skjulte narko i hemmelige rum i biler

17 mænd og en kvinde fremstilles torsdag i grundlovsforhør i stor sag om smugling af 1650 kilo hård narko.

Ved brug af specialbyggede hemmelige rum i svensk indregistrerede biler indsmuglede flere personer omkring 1650 kilo kokain og heroin til Danmark.

Sådan lyder det i hvert fald i sigtelserne mod 14 af de 18 personer, der torsdag fremstilles i grundlovsforhør i Københavns Byret i en sag om narkosmugling, der trækker tråde til flere andre europæiske lande – heriblandt Albanien.

Og sagen, som af politiet er blevet døbt "Operation Goldfinger", er ikke af den mindre slags. Det vidnede fremmødet i retssal 60 i Københavns Byret om.

Salen var næsten fyldt til bristepunktet af både uniformerede og civile betjente, forsvarere, anklagere, tolke, de fremstillede personer og pressefolk.

17 mænd og en kvinde i alderen 20 til 65 år er nogle af de 31 personer, som politiet anholdt under en stor aktion på Sjælland onsdag.

Politiet mener at have optrevlet et netværk, som består især af mænd med albansk baggrund. De mistænkes for smugleri af både kokain, heroin og våben.

En stor del af de fremstillede mænd er udlændinge og taler ikke dansk. Flere tolke er derfor mødt op i retssalen for at oversætte.

Politiet har på baggrund af efterforskningen valgt at rejse sigtelse mod 14 personer for i mindst 55 tilfælde i perioden marts 2018 og frem til 26. juni i år at have deltaget i indsmuglingen af mindst 15 kilo kokain og heroin.

De indsmuglede mængder skal være blevet overdraget til på nuværende tidspunkt uidentificerede kunder.

Derudover er fem personer sigtet for medvirken til indsmugling og overdragelse af i alt 1650 kilo af de to euforiserende stoffer. Ifølge sigtelsen skal det være sket som led i et organiseret netværk.

Og mere kom der ikke frem, før dommeren på anmodning fra anklagemyndigheden valgte at lukke dørene af hensyn til den videre efterforskning.

To af de sigtede var ikke til stede ved torsdagens grundlovsforhør. Den ene er anholdt i et andet land.

/ritzau/