To mister livet i trafikulykke i Bogense

I en færdselsulykke har to personer søndag aften mistet livet, mens en tredje er i kritisk tilstand.

To personer har mistet livet i en trafikulykke i Bogense på Fyn, og en tredje person er i kritisk tilstand.

Det oplyser Fyns Politi søndag aften på Twitter.

Ulykken er sket ved Assensvej og Odensevej i Bogense, og politiet søger i øjeblikket vidner til ulykken.

Ifølge TV2 fik politiet anmeldelsen om ulykken klokken 20.35.

Ifølge Fyens Stiftstidende leder politiet ved hjælp af hunde efter føreren af den ene bil, som var involveret i ulykken.

Det er uvist, hvad der har ført til ulykken, ligesom det fortsat er uvist, hvorfor politiet leder efter den ene bilist. Politiet oplyser heller ikke umiddelbart alder eller køn på de involverede.

En lægehelikopter er set flyve fra stedet, ligesom flere ambulancer er på ulykkesstedet, skriver Fyens Stiftstidende. Også det lokale beredskab blev tilkaldt for at opretholde afspærringen på vejen.

Politiet har ikke yderligere oplysninger, men skriver ved 23-tiden på Twitter, at man melder ud senere.

Vagtchefen ved Fyns Politi siger til B.T., at man endnu har for travlt til at udtale sig om ulykken.

Ved man noget om ulykken, kan man kontakte politiet på 114.

/ritzau/