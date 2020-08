Møbelfabrik idømt bøde for import af træ fra Myanmar

Byret har idømt J. L. Møllers Møbelfabrik en bøde på 75.000 kroner for ikke at sikre sig mod ulovlig træ.

En møbelfabrik fra Højbjerg gjorde ikke nok for at sikre sig, at det teaktræ, som den importerede fra Myanmar, var lovlig fældet.

Det mener Retten i Aarhus, som tirsdag har idømt møbelfirmaet 75.000 kroner i bøde.

Retten har fundet det bevist, at J. L. Møllers Møbelfabriks procedure ved importen af træet var utilstrækkelig og ikke gav virksomheden mulighed for at vurdere risikoen for, at de fik ulovligt fældet træ.

- Retten har herved blandt andet lagt vægt på risikoen for korruption i Myanmar og på den betydning, som denne risiko skal have på vurderingen af også officielle dokumenter udstedt af myndigheder, står der blandt andet i dommen.

Træet blev importerede træet fra Myanmar ad to omgange - i maj 2015 og 10. april 2017.

Anklagemyndigheden havde krævet en bøde på knap 400.000 kroner. Desuden ønskede anklageren, at der skulle konfiskeres 326.694 kroner hos firmaet - et beløb svarende til importværdien af træet.

Men J. L. Møllers Møbelfabrik slipper for at skulle betale det beløb, da dommeren ikke har fundet grundlag for at kræve det konfiskeret.

/ritzau/