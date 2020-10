Mor findes skyldig i at have filmet og deltaget i overgreb

Retten finder, at en kvinde fra Syddjurs filmede og deltog i en række seksuelle overgreb mod egen datter.

En kvinde fra Syddjurs er fredag ved Retten i Aarhus fundet skyldig i gentagne overgreb mod sin datter.

Moren er fundet skyldig i at have deltaget i og filmet en række seksuelle overgreb mod datteren, da hun var mellem seks og otte år.

I dag er datteren 11 år.

Kvinden har i stort omfang erkendt sig skyldig.

Hun har grædende i retten sagt, at hun blev ”hjernevasket” af sin daværende kæreste til at assistere ved overgrebene.

Beviserne mod kvinden består blandt andet af videooptagelser, som i flere tilfælde blev lavet af kvinden.

I flere af sekvenserne kan man ifølge anklageskriftet se, at pigen spænder op i kroppen, siger av og prøver at få overgrebene til at stoppe.

Kvinden har nægtet sig skyldig i fem ud af 38 forhold.

Det er forhold, hun mener, at hendes daværende kæreste selv har begået mod datteren uden morens viden og medvirken.

Retten har frifundet kvinden i disse forhold.

Det var pigens skole, som tog kontakt til politiet sidste år med mistanke om, at pigen blev udsat for overgreb.

Det førte til, at kvindens kæreste – en mand fra Aarhus – blev anholdt.

Kort efter anholdelsen dukkede nye beviser op i sagen.

Det var en anden kvinde med et seksuelt forhold til den samme mand, som havde fundet en usb-nøgle hos manden.

Her kunne man se optagelser af manden og kvinden fra Syddjurs i seksuelle situationer med pigen.

Men der var også andre optagelser af manden, der angiveligt begik lignende overgreb mod en anden pige - også her med hjælp fra en kvinde.

Det viste sig at være en pige og en mor fra Nordjylland.

Politiet stod således med to overgrebssager.

Men der blev sat en brat stopper for sagen, da manden valgte at tage sit eget liv, mens han sad i arresten.

Men moren fra Syddjurs blev anholdt og sigtet for deltagelse i overgrebene mod sin egen datter.

Desuden blev pigen og hendes mor fra Nordjylland identificeret, hvorefter en sag mod kvinden blev indledt.

Denne kvinde er blevet dømt, og nu er turen så kommet til kvinden fra Syddjurs.

Retten skal nu udmåle en straf til kvinden.

Hendes forsvarsadvokat har talt for, at der skal idømmes en dom til psykiatrisk behandling.

Det skyldes, at to ud af tre læger i Retslægerådet ikke har kunnet udelukke, at hun var sindssyg på gerningstidspunktet.

Anklageren går derimod efter en ubetinget fængselsstraf.

/ritzau/